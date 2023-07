Reprodução: CNN Internacional Ataque em jardim de infância na China

Na China, um atentado em um jardim de infância deixou seis pessoas mortas e uma ferida, nesta segunda-feira (10). De acordo com informações das autoridades locais, as vítimas foram esfaqueadas e um homem de 25 anos foi preso.

Segundo a imprensa chinesa, há crianças e adultos entre as vítimas. A polícia chamou o caso de "agressão intencional", mas não deu mais detalhes sobre os feridos.

O ataque ocorreu na província de Guangdong, sudeste da China, às 7h40 desta segunda-feira, (20h40 de domingo (9) no Brasil). As causas ainda estão sendo investigadas.

Os atentados em escolas infantis na China tem se tornado frequentes, mesmo com rigorosas leis de segurança e porte de armas no país. Nos dois últimos anos, outras duas escolas infantis foram atacadas. Em 2022, três pessoas morreram e seis ficaram feridas. No ano de 2021, um homem matou duas crianças e feriu 16 em outra escola.