O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) postou neste domingo (9) um story no seu perfil no Instagram e marcou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), em que relembrou obras de duplicação na BR-386/RS. Na imagem, o capitão da reserva colocou a legenda “nossa gestão”.

O posicionamento de Bolsonaro acontece dias depois de ter se desentendido com seu ex-ministro. O antigo chefe do Executivo federal se colocou contra a aprovação da reforma tributária, enquanto Tarcísio deu entrevista coletiva ao lado de Fernando Haddad (PT-SP), ministro da Fazenda, defendendo a proposta.

Na quinta (6), em reunião da bancada do PL em Brasília, Freitas foi criticado publicamente pelo ex-presidente e acabou sendo hostilizado por bolsonaristas que estavam presentes no encontro. Pelas redes sociais, o governador passou a ser chamado de “traidor”.

Com a confusão, Bolsonaro ligou para Tarcísio e minimizou o conflito. Os dois se encontraram hoje e deram um ponto final na briga.

Hoje, o governador chegou a dizer que “não é possível concordar com tudo”, mas prometeu “sempre ser leal” ao ex-presidente.

“(A conversa com Bolsonaro) Foi excelente. O presidente é um grande amigo. Observe, a gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma. É normal. Não é possível concordar em tudo. Já era assim quando era ministro. Tinha situações que eu discordava dele. Procurava assessorar da maneira mais respeitosa. Sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha colocado sobre a reforma, já tinha colocado antes para ele. E está tudo bem. Sempre serei leal e grato ao presidente”, declarou.





