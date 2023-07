Reprodução/redes sociais Autoridades indicaram que o número de mortos chegou a 50; desses, 8 são crianças.

Inundações e deslizamentos de terra provocaram a morte de 50 pessoas no Paquistão, segundo o anúncio feito por uma fonte do Serviço Nacional de Gestão de Catástrofe paquistanês nesta sexta (7).

O país está enfrentando a temporada de monção, que provoca chuvas que correspondem a cerca de 70% das chuvas registradas em todo o ano na região.

A maioria das mortes aconteceu na província de Punjab. Em Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão, foram encontrados os corpos de oito crianças, atingidas por um deslizamento de terra no distrito de Shangla.

A cidade de Lahore, segunda maior do país, apontou que esta quinta (6) foi o dia que mais choveu desde o início de junho.

Quase 35% de Lahore ficou sem energia elétrica e sem abastecimento de água, além de ter os acessos por rodovias e estradas comprometidos por conta das inundações.

Como o fenômeno é previsto para acabar somente em setembro, o serviço meteorológico já alertou que haverá mais chuvas torrenciais pela frente. As autoridades já estão alertando a população sobre a possibilidade de mais inundações nas proximidades de Punjab.

De acordo com especialistas, as monções estão se intensificando com o passar do tempo por conta do aquecimento global.

Apesar do Paquistão e os demais países da Ásia meridional representarem somente 1% das emissões de gases do efeito estufa, é uma das regiões que mais sofrem as consequências da crise climática.