Reprodução/redes sociais Explosão causa incêndio em plataforma no Golfo do México





Uma explosão em uma plataforma de petróleo no Golfo do México provocou um incêndio de grandes proporções no local. Informações iniciais dão conta de que há sete trabalhadores desaparecidos, mas sem especificar se há vítimas fatais.

O incidente aconteceu na Nohoch Alfa Oil Platform, instalação da Petroleos Mexicanos (Pemex). De acordo com a instituição, a explosão ocorreu por volta das 5h15 (horário local) e foram enviadas sete embarcações para controlar as chamas.





"Trabalhavam no Centro de Processamento 328 trabalhadores, dos quais 321 foram evacuados com o apoio de sete barcos. Até agora, seis pessoas foram relatadas feridas", informou a Pemex em um comunicado oficial.

📌 Atiende #PEMEX emergencia por incendio en el Centro de Proceso Nohoch - A. https://t.co/kzhvkjeQH1 pic.twitter.com/rFONx5wonZ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 7, 2023





Imagens que circulam nas redes sociais mostram tanto barcos tentando controlar as chamas jogando jatos de água no local, como grandes colunas de fumaça que podem ser vistas de uma longa distância da plataforma.

Habría tres o cuatro personas desaparecidas tras la explosión e incendio en la plataforma Nohoch Alfa, en el Complejo Cantarell, informó el presidente López Obrador.



Desde Palacio Nacional, detalló que Pemex deberá informar sobre lo sucedido esta madrugada. pic.twitter.com/cbqgkbLWMY — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 7, 2023





🚨 Arde la plataforma Nohoch-Alfa de Pemex en Cantarell, Campeche pic.twitter.com/rmBWdNx4iV — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 7, 2023