O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira (7) que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, será vice-líder do governo na Câmara após oficializar sua saída. A exoneração dela da pasta ocorrerá na próxima semana, depois do encontro de lideranças do União Brasil com Lula (PT).

“O próprio prefeito de Belford Roxo (Waguinho, marido de Daniela), que participou da reunião, inclusive disse que a ministra Daniela, na medida que vá assumir um papel importante no Congresso Nacional, a gente cogitou, fizemos esse comentário com ela, para que ela possa, inclusive, assumir um papel de vice-liderança no Congresso Nacional, seja no Congresso ou na Câmara. Isso está absolutamente esclarecido. Agora nós temos um tempo de poder reunir os líderes e dirigentes desse partido para poder conversar, definir uma data, um desfecho dessa alteração”, comentou.

“Nós, tanto conversado ontem com a ministra Daniela Carneiro, que inclusive não só reafirmou o compromisso dela com o governo do presidente Lula, falamos inclusive da nossa intenção, ao ir para o Congresso Nacional, mas a data, definição da data dessa mudança vamos construir ainda com as lideranças do União Brasil, que é o partido que indica esse ministério”, continuou.

“Provavelmente devemos fazer isso ao longo da semana, que é inclusive trazer as lideranças e direção do União Brasil ao presidente Lula para que a gente possa fazer isso ao longo da semana”, completou.

Outras mudanças em ministérios

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais afirmou que não há qualquer definição sobre alterações em outros ministérios, além da troca no Turismo. Em conversa com jornalistas no Palácio da Alvorada, o petista relatou que o Palácio do Planalto discutirá a entrada de outras legendas na base aliada.

"Não tem nenhuma definição por parte do governo em relação a isso [ministérios abertos para negociação]. Nos concentramos nesta semana num esforço para que pudéssemos concluir o desfecho da reorganização de ministérios de partidos que já compõem o governo e queriam fazer reformulação de indicados", falou Padilha, referindo-se à mudança no Turismo.

"Não discutimos outros espaços, mas quero dizer que o governo está absolutamente aberto a discutir a entrada no governo de outras forças políticas. (...) Sobretudo de parlamentares que ou já fizeram campanha para o presidente Lula ou que sinalizaram claramente a defesa do governo, sobretudo a partir do dia 8 de janeiro”, acrescentou.

Padilha contou que membros da oposição (PP, PL e Republicanos) podem ser convidados para fazer parte do governo federal.

"Nesses três partidos, você tem vários parlamentares que já participaram no primeiro turno da campanha do presidente Lula naquela frente, já de alguma forma dialogam nos seus estados com orientações para o governo e vários parlamentares que se aproximaram ainda mais do governo depois de atos golpistas”, explicou.





