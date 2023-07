Pedro Ivo / O Dia Monique Medeiros voltou à cadeia ontem (6) após a defesa do ex-marido apresentar um recurso no STF contra a prisão domiciliar.

A defesa de Monique, ré pela morte do próprio filho, Henry Borel, recorreu nesta sexta (7) da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou seu retorno à prisão.

Ela voltou à cadeia na quinta-feira (6) após a defesa de seu ex-marido, Leniel Borel, apresentar um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a prisão domiciliar .

De acordo os advogados de Monique, a decisão do ministro Gilmar Mendes foi baseada em "falsas informações", como a alegação de que ela teria descumprido medidas cautelares.

Segundo o Ministério Público, Monique teria desrespeitado a determinação de que não poderia usar redes sociais.

Seus advogados rebatem que as publicações apresentadas não foram feitas por ela. "É cediço e resta comprovado que as redes sociais que fora atribuída à paciente não a pertencem, sendo clarividente que as 'páginas/perfis' são de terceiros apoiadores", disse a defesa.

O ex-namorado de Monique, ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior , está preso desde março de 2021.