Reprodução / CNN - 05.07.2023 Acidente de ônibus no México deixou mortos e feridos

Um acidente de ônibus no sul do México deixou 29 mortos e outras 19 pessoas feridas nessa quarta-feira (5). Segundo as autoridades, o veículo viajava pelo estado de Oaxaca quando caiu em um barranco.

De acordo com o ministro do Interior de Oaxaca, Jesus Romero, 13 homens, 13 mulheres e um menino foram mortos no acidente. As outras duas vítimas ainda não foram identificadas.

Entre os feridos, vários estão em estado crítico, afirmou Romero, segundo a agência de notícias Reuters .

O ônibus saiu da capital, Cidade do México, em direção a Yosondua, município no oeste de Oaxaca, quando se acredita que o motorista tenha perdido o controle da direção ao passar pela cidade de Magdalena Penasco, por volta das 6h30 (3h30 no horário de Brasília), disse Romero.

À mídia local, a administração pública disse que o ônibus teria ficado sem o sistema de freios, o que fez com que o condutor perdesse o controle em uma curva, caindo de um barranco de 20 metros de altura.

Nas redes sociais, o governador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentou o acidente. "Lamentamos profundamente o acidente ocorrido em Magdalena Peñasco. O pessoal do nosso governo já se encontra trabalhando nas ações de resgate e dando todo o apoio aos feridos. Mandamos um abraço e nossos pêsames às famílias das pessoas falecidas", escreveu.

*Em atualização