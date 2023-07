Reprodução / TikTok - 22.06.2023 Submersível Titan

O submarino Titan teria tentado retornar à superfície antes de implodir no fundo do mar , segundo Rob McCallum, ex-consultor da OceanGate , empresa fabricante do submersível.

O Titan teria "soltado seus pesos" durante a imersão de quase 3.500 metros no oceano. O fato indica que o submarino teria tentado subir momentos antes de perder contato com o Polar Prince, navio que acompanhava a expedição para ver os destroços do Titanic.

"O relatório que recebi imediatamente após o evento - muito antes de eles chegarem - foi que o submarino estava se aproximando de 3.500 metros. Ele largou os pesos. Então perdeu as comunicações e o rastreamento, e uma implosão foi ouvida", disse Rob McCallum, em entrevista à revista The New Yorker.

McCallum já liderou expedições ao local de naufrágio do Titanic. Ele ainda é um dos fundadores da empresa de expedições EYOS Expeditions.

Outro especialista em mergulho subaquático, James Cameron, afirmou à ABC News que o Titan soltou seu lastro para tentar emergir e que as pessoas a bordo teriam "tentando lidar com uma emergência".

O submarino que desapareceu no dia 18 de junho com cinco pessoas a bordo sofreu uma "implosão catastrófica", resultando na morte de todos os ocupantes, segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos .

A probabilidade é que a câmara de fibra de carbono não tenha aguentado e cedido após tantas viagens. Mas não se sabe ao certo se esse foi o problema.

Os destroços do submarino Titan foram resgatados na quarta-feira (28) e os possíveis restos humanos encontrados entre as partes do submersível estão sendo analisados pelos investigadores dos Estados Unidos na tentativa de descobrir o que aconteceu com a embarcação.

Não há uma previsão de quando a investigação será encerrada.