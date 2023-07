Reprodução Rogério Marinho, líder da oposição no Senado

O líder da oposição no Senado e ex-ministro de Desenvolvimento do governo de Jair Bolsonaro (PL), Rogério Marinho (PL-RN), foi internado na noite de segunda-feira (3) em um hospital em Natal (Rio Grande do Norte) para tratar uma erisipela , tipo de infecção na pele.

Marinho está tratando do quadro desde semana passada e chegou a ter alta no domingo (2) para estar presente em um evento do Partido Liberal, mas precisou retornar à unidade hospitalar.

Segundo publicação da equipe do senador nas redes sociais, "a expectativa é de que até o fim desta semana ele esteja em condições de retornar a Brasília e às atividades normais. Até lá, ele permanece no hospital sob medicação e os cuidados médicos para debelar a infecção e evitar que ela tome uma proporção maior".

A erisipela é uma infecção cutânea causada pela bactéria conhecida como Streptococcus pyogenes, podendo ser também agente do processo infeccioso a Staphylococcus aureus e outros. Ela adentra o organismo através de picadas de insetos, frieiras e micoses de unhas.

Além disso, pessoas com diabetes e com baixa imunidade estão mais suscetíveis a contrair a infecção.