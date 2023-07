Engro Corporation Suleman Dawood

O milionário Shahzada Dawood , de 48 anos e o filho, Suleman , de 19 anos, tiveram a última foto divulgada. O registro aconteceu que momentos antes da implosão do submarino Titan, no dia 18 de junho .

Ao jornal New York Times, Christine Dawood, viúva de Shahzada e mãe de Suleman, contou sobre os últimos momentos dos dois. Para ela, eles desceram escutando música e procurando por animais luminescentes pela janela do submersível da OceanGate .

A mãe de Suleman conta que o garoto ainda levou um cubo mágico para o submarino para tentar bater um recorde mundial debaixo d'água . Segundo ela, o marido levou uma câmera para o Titan a fim de registrar o recorde do filho.

Christine Dawood e a filha, Alina Dawood, estavam no Polar Prince, um navio de apoio do Titan que fica próximo ao local que o submarino adentra ao mar. A mulher conta que, inicialmente, ela iria veria os destroços do Titanic com o marido, mas com a viagem adiada para depois da pandemia, Suleman decidiu fazer o passeio com o pai.

Reprodução: OceanGate Shahzada Dawood e o filho, Suleman momentos antes de entrarem no Titan

Suleman, era aluno da Universidade de Strathclyde em Glasgow, na Escócia e tinha acabado de concluir o primeiro ano. Ele aceitou ir à expedição por conta da comemoração do Dia dos Pais. Dessa forma, o jovem queria agradar o pai, que era um grande entusiasta dos detalhes sobre o naufrágio do Titanic.

O pai, Shahzada Dawood era um empresário paquistanês. Atuava como vice-presidente de um dos maiores conglomerados no país, a Engro Corporation, que trabalha no setor de fertilizantes, fabricação de veículos, além de energia e tecnologias digitais. Dawood morava no Reino Unido com a esposa e os dois filhos.

O submarino que desapareceu no domingo (18) com cinco pessoas a bordo sofreu uma "implosão catastrófica", resultando na morte de todos os ocupantes.

A probabilidade é que a câmara de fibra de carbono não tenha aguentado e cedido após tantas viagens. Mas não se sabe ao certo se esse foi o problema.

Os destroços do submarino Titan foram resgatados na quarta-feira (28) e os possíveis restos humanos encontrados entre as partes do submersível estão sendo analisados pelos investigadores dos Estados Unidos na tentativa de descobrir o que aconteceu com a embarcação.

Não há uma previsão de quando a investigação será encerrada.