Titan: Guarda Costeira encontra destroços do submersível; confira as imagens

O submarino da empresa OcenaGate desapareceu no dia 18 de junho, durante uma expedição a carcaça do Titanic, a quase 4 mil metros de profundidade. Nesta quarta-feira (28), a Guarda Costeira do Canadá retirou do mar alguns destroços submersível, que implodiu, deixando 5 mortos. Veja as imagens da retirada.