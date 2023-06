Remi Jouan/Creative Commons Emmanuel Macron, presidente da França

Nesta quinta-feira (29), o presidente da França, Emmanuel Macron, convocou uma reunião de crise com ministros após a segunda noite de protestos pela morte de um jovem de 17 anos baleado pela polícia em Nanterre, no oeste de Paris.

Na madrugada de hoje, a polícia francesa prendeu 150 pessoas, informou o ministro do Interior, Gerald Darmanin. Na quarta (28), o total de presos foi 31.

Nas redes sociais, Macron disse que a "violência contra delegacias, escolas, prefeituras, contra a República é injustificável".

Les violences contre des commissariats, des écoles, des mairies, contre la République, sont injustifiables.



Merci aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers et aux élus mobilisés.



Le recueillement, la Justice et le calme doivent guider les prochaines heures. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2023

"Obrigado à polícia, bombeiros e eleitos mobilizados. Meditação, Justiça e calma devem nortear as próximas horas", escreveu.

O caso

Centenas de franceses foram às ruas após um jovem de 17 anos ser baleado durante uma abordagem policiais em Paris. Os manifestantes incendiaram veículos, atiraram pedras e dispararam fogos de artifício contra os policiais.

O agente que atirou no adolescente foi colocado sob custódia nessa terça-feira (27) depois que o garoto morreu no hospital.

Naël estava no carro com outras duas pessoas no momento em que foram parados em uma blitz policial, segundo os promotores de Justiça envolvidos no caso.

Na abordagem, ele teria ligado novamente o veículo e acelerado, o que teria apresentado perigo físico aos policiais. "Foi nesse contexto que o policial usou sua arma de fogo", disse o chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez.

A versão, no entanto, foi contestada pela família do jovem com um vídeo que mostra dois policiais na lateral do veículo e, enquanto um segura a porta, o outro mantém a arma apontada para o motorista. Quando o carro acelera, o policial dispara.

Duas investigações foram abertas pela Inspeção-Geral da Polícia Nacional para apurar o caso.

— Com informações da agência de notícias Reuters.

