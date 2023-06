Engro Corporation Suleman Dawood e o pai, Shahzada Dawood

Suleman Dawood, o jovem de 19 anos morto a bordo do submarino Titan durante uma expedição aos destroços do Titanic , levou um cubo mágico para o submersível para tentar bater um recorde mundial debaixo d'água.

"Ele disse: 'Vou resolver esse cubo mágico a 3,7 mil metros de profundidade, no Titanic", disse Christine Dawood à BBC. Ela é mãe do jovem e esposa de Shahzada Dawood, de 48 anos, que também morreu a bordo do submarino. Segundo ela, o marido levou uma câmera para o Titan a fim de registrar o recorde do filho.

Suleman, que era aluno da Universidade de Strathclyde em Glasgow, na Escócia e acabara de concluir o primeiro ano, teria aceitado ir à expedição por conta da comemoração do Dia dos Pais. Dessa forma, o jovem queria agradar o pai, que era um grande entusiasta dos detalhes sobre o naufrágio do Titanic .

A universidade que jovem estudava comentou o caso, prestando condolências à família. "Os funcionários e alunos de Strathclyde ficaram chocados e profundamente tristes com a morte de Suleman Dawood e seu pai neste trágico incidente", disse o porta-voz da instituição de ensino.

O pai, Shahzada Dawood era um empresário paquistanês. Atuava como vice-presidente de um dos maiores conglomerados no país, a Engro Corporation, que trabalha no setor de fertilizantes, fabricação de veículos, além de energia e tecnologias digitais. Dawood morava no Reino Unido com a esposa e os dois filhos.

O submarino que desapareceu no domingo (18) com cinco pessoas a bordo sofreu uma "implosão catastrófica" , resultando na morte de todos os ocupantes.

A probabilidade é que a câmara de fibra de carbono não tenha aguentado e cedido após tantas viagens. Mas não se sabe ao certo se esse foi o problema. As autoridades estão focadas em encontrar os destroços da capsula para entender o que levou a implosão.

