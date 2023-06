Ricardo Stuckert Lula ao lado de Alberto Fernández

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe o presidente da Argentina, Alberto Fernández nesta segunda-feira (26). Este será o quinto encontro somente neste ano entre os mandatários.

Segundo a agenda de Lula, Fernández e o petista irão se encontrar no Palácio do Planalto às 12h e depois terão um almoço no Palácio do Itamaraty, às 13h.

O presidente argentino também irá se reunir com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

No último encontro dos mandatários, em maio, Lula disse que irá fazer “todo sacrifício” para ajudar a Argentina. “Do ponto de vista político, me comprometi que vou fazer todo e qualquer sacrifício para que a gente possa ajudar a Argentina nesse momento difícil”, afirmou.





Veja quando Lula e Fernández se encontraram:

1/01 e 2/01: Fernández esteve presente para a posse presidencial de Lula em Brasília no dia 1º de janeiro e se reuniu com o petista no Palácio do Itamaraty;

23/01 e 24/01: A primeira viagem internacional de Lula no terceiro mandato foi à Argentina. Ele participou da Cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos) com Fernández e tiveram encontro bilateral em Buenos Aires;

2/05: O presidente esteve no Brasil para reunião bilateral com o petista no Palácio da Alvorada;

30/05: Fernández foi à Brasília para reunião dos presidentes da América do Sul. Ele também realizou um encontro bilateral no Palácio do Itamaraty com Lula.



