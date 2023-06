Reprodução/Twitter - 06.06.2023 Vídeo publicado pelo presidente da Ucrânia, Zolodymye Zelensky mostra partes da barragem da usina hidrelétrica de Nova Kakhovka foram destruídas.

Pelo menos 500 pessoas morreram na explosão que destruiu parcialmente uma importante barragem na Ucrânia, informou nesta segunda-feira (19) o Centro Nacional de Resistência (CRN).

Mencionado pela rádio RBC-Ukraine, o CRN informou que as vítimas seriam de Oleshky, em Kherson. Elas viviam na margem esquerda do rio Dnipro, que é ocupada pelas forças russas.

"Os ocupantes se recusaram a evacuar aqueles sem passaporte russo", denunciou o centro ucraniano.

Em meio a um conflito de versões, a dinâmica exata da explosão ainda é incerta, mas o incidente abriu um grande buraco na barragem de Kakhovka.

Diversas ruas de cidades foram tomadas pela água do rio Dnipro.

A Ucrânia acusa a Rússia de ter explodido parte da barragem de propósito para impedir que suas tropas atravessassem o local. Moscou, por sua vez, diz que Kiev provocou o incidente.

