CC0 Domínio público / PxHere - 21/02/2017 Papa Francisco terá alta hospitalar nesta sexta-feira (16), informou Vaticano

Internado desde 7 de junho devido a uma cirurgia abdominal, o Papa Francisco receberá alta na manhã desta sexta-feira (16).

"A equipe sanitária que acompanha o Papa Francisco confirmou a alta do Santo Padre do Policlínico Agostino Gemelli na manhã de amanhã, 16 de junho", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

O líder católico foi submetido no último dia 7, no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, a uma laparotomia, cirurgia para correção de uma laparocele, espécie de hérnia que se formara na cicatriz de uma operação no cólon feita em 2021.

"O Papa descansou bem durante a noite, e o percurso clínico prossegue regularmente. Os exames hematoquímicos estão normais", acrescentou Bruni.

Na manhã desta quinta (15), o pontífice visitou a ala de oncologia pediátrica do hospital, onde conversou com crianças em tratamento contra o câncer, com suas famílias e com funcionários.

As fotos divulgadas pelo Vaticano mostram um pontífice aparentemente disposto e em boa forma, apesar da dificuldade de locomoção, fruto de dores crônicas no joelho.

"O Papa tocou com a mão na dor dessas crianças que carregam todos os dias, juntamente às suas mães e aos seus pais, o sofrimento da cruz. Ele deu um rosário e um livro a cada um deles", disse o porta-voz da Santa Sé.

Em seguida, Francisco também cumprimentou a direção do Agostino Gemelli. No próximo dia 21, o Papa tem previsto um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

