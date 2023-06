Ansa Arquivo: Papa Francisco pede 'forte aplauso' para todas as mães

O Papa Francisco, foi submetido a uma cirurgia no intestino na última quarta-feira (7) e recebeu terapia respiratória durante o seu período de internação.

No entanto, o Vaticano informou que o Papa está em bom estado de saúde e sua recuperação está avançando normalmente. Ele está atualmente internado no Hospital Gemelli, em Roma.

Neste domingo, o pontífice acompanhou a missa dominical pela televisão e recebeu a comunhão, conforme relatado pelo Vaticano.

Ao contrário das especulações na imprensa italiana, o Papa não fez a oração do Angelus da janela do hospital. Os médicos orientaram que ele evite esforços para não comprometer a cicatrização da cirurgia.

De acordo com a previsão médica, Francisco permanecerá internado até o final da próxima semana.

