Reporodução: Redes Sociais do Exército Colombiano Crianças colombianas resgatadas retratam cachorro Wilson

Duas das quatro crianças resgatadas na selva amazônica da Colômbia após 40 dias desaparecidas entregaram desenhos aos oficiais do exército colombiano retratando o cão Wilson, um pastor belga de seis anos que participou da operação, mas acabou se perdendo.

O Comandante General Giraldo visitou as crianças, que estão se recuperando no Hospital Militar Central Colômbia. O militar recebeu, além do relatório de saúde dos pequenos, o desenho que mostra Wilson na floresta.

As responsáveis pelos desenhos são Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 anos, e Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9. Segundo as Forças Armadas, o cachorro Wilson desapareceu durante as buscas realizadas nas selvas de Caquetá e Guaviare.

A polícia colombiaba acredita que o cão possa ter acompanhado as crianças no tempo em que estiveram perdidas. Pegadas do animal foram encontradas junto a marcas que teriam sido deixadas pelas crianças. No momento do resgate, porém, o cachorro já não estava mais com as crianças.

As buscas para encontrar Wilson continuam.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.