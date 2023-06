Reprodução: redes sociais - 10/06/2023 Guarda real desmaiado durante cerimônia

Ao menos três membros da Guarda Real do Reino Unido desmaiaram por causa do calor neste sábado (10) em Londres. Na manhã de ontem, aconteceu o Colonel’s Review, o desfile supervisionado pelo príncipe William , que é coronel honorário da Guarda Galesa.

A temperatura na cidade londrina estava na casa dos 30°C. Os 1.400 soldados que participaram da cerimônia utilizavam túnicas de lã e chapéus de pele de urso, o que provocou mais calor.

"[Foi] como estar em uma sauna com um haltere de 200 kg na mão esquerda”, contou o soldado James Calford, segundo o "The Telegraph". "[A cerimônia] é muito mais difícil do que parece na TV.”

Um vídeo mostra um trombonista desmaiado enquanto a cerimônia continua e os outros oficiais não param de tocar a música. Somente depois de alguns minutos no chão, uma equipe de socorristas presta ajuda ao militar. Veja:

Temperatures have passed 30C in London today, overwhelming some soldiers who took part in a military parade alongside Prince William https://t.co/McrUFliY2F pic.twitter.com/KAYXloNTvV — ITV News (@itvnews) June 10, 2023









O príncipe William agradeceu os oficiais e reconheceu as “difíceis condições”.

"Um grande obrigado a todos os soldados que participaram do Colonel’s Review esta manhã no calor. Condições difíceis, mas todos vocês fizeram um trabalho muito bom. Obrigado. W", publicou o herdeiro do trono em uma rede social.

