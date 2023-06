Divulgação/Fuerzas Militares de Colombia Polícia encontrou objetos que pertenciam às crianças que desapareceram após acidente de avião

Algumas pistas como mamadeira, fraudas, e abrigo improvisado ajudaram a encontrar as quatro c rianças que ficaram 40 dias desaparecidas na selva da Colômbia após um acidente aéreo. Os irmãos foram achados com vida pelas Forças Militares colombianas na última sexta-feira (9) .

As crianças são irmãos da etnia indígena uitoto. As idades deles são: 13 anos, 9 anos, 4 anos e 1 ano. A mais nova completou seu primeiro aniversário enquanto estava desaparecida na selva.

Na queda, a mãe das crianças, Magdalena Mucutuy Valencia, o piloto e mais um passageiro morreram. Agora, os irmãos estão sendo recebendo cuidados médicos, após serem encontrados desidratados, com picadas de insetos e algumas feridas, principalmente nos pés.





Pistas

Montagem iG / Imagens: reprodução/Forças Militares da Colômbia Colômbia diz ter encontrado pegada de uma das crianças indígenas desaparecidas





O acidente aconteceu no dia 1º de maio. Cerca de 15 dias depois, os agentes encontraram uma mamadeira que provavelmente pertencia ao bebê de um ano. No mesmo dia, foi encontrada uma casca de maracujá na selva.

No dia 16 de maio pela manhã, os militares localizaram um abrigo improvisado feito com paus e pedras. No dia seguinte, tesouras e fitas de cabelo que os foram encontradas na mata. Horas depois, o exército detectou pegadas pequenas na terra.

Um mês após a queda, no dia 30 de maio, os militares encontraram outra pegada, que foi identificada pelas autoridades como uma das crianças desparecidas. Eles acreditam que era da irmã mais velha. Frutos consumidos também foram encontrados nesse dia.

O acidente

O voo saiu Caquetá com destino a San José del Guaviare, uma cidade da Amazônia colombiana. Minutos após a decolagem, o piloto notificou falhas na aeronave e desapareceu em seguida. No início, os três corpos adultos foram encontrados.

Os vestígios encontrados pelas forças militares indicavam que as crianças poderiam estar vivas, mas com a possibilidade de terem sido sequestradas por guerrilheiros.

