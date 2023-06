Kremlin - 18.05.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

O presidente da Rússia , Vladimir Putin , afirmou nesta sexta-feira (9) que o deslocamento de armas nucleares para Belarus começará na primeira metade de julho.

"Nos dias 7 e 8 de julho, a preparação das instalações será concluída, e iniciaremos imediatamente as atividades relacionadas à implantação dos tipos relevantes de armas [nucleares]", disse Putin durante uma reunião com o presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko, aliado da Rússia na guerra contra a Ucrânia.

Moscou aguarda apenas a conclusão da construção de instalações adequadas para começar o envio de armas nucleares ao país vizinho.

Além da Ucrânia, Belarus faz fronteira com três membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia: Letônia, Lituânia e Polônia.

