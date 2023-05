Reprodução/Ministério das Relações Exteriores da República da Bielorrússia Invasão da Rússia na Ucrânia ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2022

Moscou e Minsk assinaram um acordo para implantar armas nucleares na Bielorússia. A informação foi confirmada pelos ministros da Defesa da Rússia e da Bielorrússia , Sergei Shoigu e Viktor Khrenin respectivamente.

A Belarus é uma grande aliada da Rússia desde o início da guerra na Ucrânia , em fevereiro de 2022.

Shoigu afirmou que a Bielorrússia recebeu o sistema de mísseis operacional-tático Iskander-M, capaz de ser utilizado em equipamentos nucleares.

“Parte da aeronave bielorrussa foi convertida para o possível uso de armas nucleares. Os militares passaram por treinamento adequado”, disse Shoigu.

“A República da Bielorrússia está interessada no desenvolvimento de relações aliadas estratégicas com a Federação Russa na esfera militar”, afirmou Khrenin ao ministro russo.

O presidente da Bielorússia, Alexander Lukashenko, já afirmou que não irá enviar tropas para a Ucrânia a não ser que o país seja atacado, mas está disposto a contribuir com a Rússia de outras formas.

Em março deste ano, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a implantação de armas nucleares é uma resposta ao tipo de armas oferecidas pelos Estados Unidos e países da Organização de Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em apoio a Ucrânia.

