Uma gangue de três mulheres de minissaia assaltou um turista no centro de Medellín, capital da província de Antioquia, na Colômbia. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o homem é abordado e atacado pelas criminosas.

Câmeras de monitoramento flagraram toda a ação.

No vídeo, é possível ver duas mulheres que vestiam minissaias e top se aproximando da vítima. Depois, elas começam a seguir o alvo, enquanto ele percebe a ação das ladras e tenta fugir.

Elas, então, começam a atacá-lo, até que uma terceira mulher aparece para ajudá-las na ação.

Veja:

O turista relatou, segundo o jornal britânico Daily Mail , ter sido golpeado na cabeça enquanto as duas primeiras mulheres que o abordaram seguravam a sua mochila.

As suspeitas foram identificadas pela polícia de Medelín. Elas foram presas em seguida e o celular roubado na ocorrência foi devolvido.

