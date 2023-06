Flickr Haiti enfrenta surto de cólera desde agosto deste ano

No Haiti, milhares de casas foram inundadas após fortes chuvas no último final de semana. Ao menos 42 pessoas morreram e outras 85 ficaram feridas depois dos temporais, de acordo com a Agência de Proteção Civil do país.

Relatório das Nações Unidas indica que as chuvas levaram ao transbordamento de vários rios ao redor do país, o que causou enchentes, inundações, deslizamentos de rochas e de terra.

Com o ocorrido, mais de 13.300 pessoas foram deslocadas e ao menos 11 foram declaradas desaparecidas em cinco dos 10 departamentos do Haiti: Oeste, Nippes, Sudeste, Noroeste e Centro.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, disse que o governo, "juntamente com instituições nacionais e internacionais, está adotando medidas urgentes para atender às demandas do momento".

À medida que as chuvas fortes continuavam, o número de mortos subiu nessa segunda-feira (5). Equipes de resgate e organizações foram mobilizadas para socorrer as vítimas das enchentes.

"Vamos começar a fornecer refeições quentes para as pessoas deslocadas nas próximas horas e estamos mobilizando rações prontas para consumo e alimentos secos", escreveu o Programa Alimentar Mundial nas redes sociais.

Ontem, o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que as inundações, enchentes e deslizamentos podem voltar a assolar a população haitiana nos próximos dias, já que há previsão de mais chuvas.

"No caso de outra chuva forte, os solos alagados serão incapazes de evitar mais inundações, deslizamentos de rochas e deslizamentos de terra, e o número provisório de mortos pode aumentar ainda mais", afirmou.

