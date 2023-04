Reprodução/Twitter @ZelenskyyUa - 28.04.2023 Destruição em Uman, na Ucrânia, após novo bombardeio russo

Nesta sexta-feira (28), o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, disse que as forças ucranianas estão prontas para uma contraofensiva, após novos bombardeios russos atingirem diversas cidades, incluindo a capital Kiev, nesta madrugada. Ao menos 19 pessoas morreram nos ataques.

"Os preparativos chegaram ao fim", afirmou Reznikov ao falar sobre a contraofensiva , que já vem sendo prevista por analistas há semanas.

De acordo com o ministro, os equipamentos prometidos para o contra-ataque foram entregues parcialmente e estão disponíveis para que sejam usados. "Em um sentido amplo, estamos prontos", disse ele.

O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, afirmou que ataques como os que ocorreram durante a madrugada levam o inimigo "ao fracasso e à punição". Em mensagem no Telegram , o mandatário ainda disse que "o terror russo deve ter uma resposta adequada da Ucrânia e do mundo. E isso vai acontecer".

Nova ofensiva russa

Reprodução/Twitter @ZelenskyyUa - 28.04.2023 Destruição em Uman, na Ucrânia, após novo bombardeio russo

Na madrugada desta sexta, foram registrados ataques em cidades como Kiev, Dnipro, Uman, Kremenchuk, Mykolaiv e Poltava. Nas suas redes sociais, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o país viveu "mais uma noite de terror" causada pela Rússia .

"O mal pode ser detido por armas - nossos defensores estão fazendo isso. E pode ser interrompido por sanções – as sanções globais devem ser reforçadas", reforçou o líder ucraniano na sua conta oficial do Twitter .

Em outra publicação, horas depois, ele reforçou a necessidade de punições a Moscou pelas frequentes agressões e pontuou que ao menos duas crianças morreram em decorrência da ofensiva .

