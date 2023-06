Divulgação Autoridades alemães dizem ter encontrado itens em novas buscas por Madeleine McCann

Nesta quinta-feira (1º), promotores alemães disseram ter encontrado itens durante a última operação de buscas por vestígios e provas que indicassem o Madeleine McCann, menina britânica que desapareceu em 2007, em Portugal, com apenas três anos.

As buscas começaram no último dia 23 no reservatório de Algarve, em Portugal.

Na ocasião, as autoridades fizeram uma nova varredura no local, junto aos agentes portugueses. Em comunicado, o promotor afirmou, no entanto, que, "se alguns dos itens realmente se relacionam com o caso Madeleine McCann, ainda não pode ser confirmado".

A principal linha de investigação usada pela polícia alemã e pelas autoridades portuguesas é a de que a menina teria sido assassinada. Agora, os agentes buscam rastros que possam trazer novas informações e eventuais provas sobre o desaparecimento da menina.

Em 2022, o alemão Christian Brueckner, foi processado pela Justiça portuguesa acusado de cometer cinco crimes sexuais entre 2000 e 2017. Nenhum deles, porém, está relacionado ao desaparecimento de Madeleine.

Atualmente, ele cumpre pena de sete anos em Oldenburg, no norte da Alemanha, por estupro, mas nega envolvimento no caso da criança.

Investigadores alemães acreditam que o homem teria matado a menina após sequestrá-la do apartamento em que estava hospedada na Praia da Luz, de acordo com o Ministério Público de Braunschweig. Brueckner foi declarado suspeito oficialmente somente no ano passado, mas já é investigado por autoridades do país há dois anos.

Registros telefônicos mostram que o suspeito esteve perto do complexo hoteleiro onde Madeleine McCann desapareceu, mas nenhuma acusação formal foi feita contra ele sobre o caso.

