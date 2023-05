Reprodução/Facebook A menina britânica desapareceu durante viagem da família a Portugal

Sob pressão de autoridades, a polícia deflagrou uma nova operação em busca de Madeleine McCann nesta terça-feira (23) em uma barragem a aproximadamente 50 km do local onde a menina desapareceu há 16 anos, na região do Algarve, em Portugal. Segundo os agentes, a ação deve durar até quarta-feira (24).

Medeleine, que é britânica, desapareceu durante uma viagem com os os pais em Portugal, em 13 de maio de 2007. Na época, a menina tinha três anos. O caso já mobilizou a polícia de diversos países europeus e causou comoção mundial, no entanto, até hoje, não há informações sobre o seu paradeiro.

A ação policial desta terça (23) conta com 20 policiais. A operação ocorre após uma pressão da polícia alemã, já que o principal suspeito pelo desaparecimento da menina é do país e visitou a região em que Madeleine estava diversas vezes quando ela sumiu.

Autoridades portuguesas montaram duas tendas próximas a barragem, no entanto, alguns já afirmaram, em anônimato, que não há esperanças para que o corpo da menina seja encontrado. Uma outra pessoa, ligada às investigações, afirmou a agência de notícias Reuters que as buscas não irão "dar em nada".

