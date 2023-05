Reprodução/Pixabay Coreia do Norte lançará satélite espião em junho

A Coreia do Norte informou que vai lançar o seu primeiro satélite espião em junho deste ano. O anúncio foi feito pela agência oficial de notícias estatal do país, a KCNA, e o comunicado atribui a informação a Ri Pyong Chol, vice-presidente da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores.

De acordo com os norte-coreanos, o objetivo do lançamento do dispositivo é monitorar atividades militares que estão sendo realizadas tanto pelos Estados Unidos, como pela Coreia do Sul.

A decisão de colocar no ar o satélite teve o argumento de se tratar de uma “medida legítima de autodefesa” e de uma “tarefa urgente” das Forças Armadas do país liderado por Kim Jong-un.





“Nosso satélite de reconhecimento militar nº 1 será lançado em junho próximo e contará com diversos meios de reconhecimento que devem ser testados novamente porque são realmente indispensáveis ​​para rastrear, observar e discernir em tempo real, controlar com antecedência e lidar com as perigosas ações militares dos Estados Unidos e suas forças vassalas que estão revelando abertamente sua ambição imprudente de agressão com o passar do tempo”, informaram os norte-coreanos em nota.

Ri Pyong classificou os movimentos militares dos EUA e dos sul-coreanos como “imprudentes”, e que seu país vai analisar as ameaças do presente e do futuro de maneira abrangente a partir do lançamento do satélite.

“A República Popular Democrática da Coreia cumprirá sua importante missão de defender de forma confiável a soberania e a segurança do estado com responsabilidade”, finalizou.

