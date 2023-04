Divulgação/Rodong Sinmun Coreia do Norte lança míssil balístico

O teste de um novo modelo de míssil balístico da Coreia do Norte nesta quinta-feira (13) assustou os moradores da ilha de Hokkaido, ao norte do Japão . O governo da ilha acionou ainda o sistema de emergência, pois havia a possibilidade do projétil atingir o local.

Após o míssil cair no mar, a ordem de evacuação foi suspensa. Ainda, quando a sirene de emergência tocou, algumas pessoas registraram e publicaram nas redes sociais. O momento foi caracterizado como " míssil assustador". Ouça:

North hokkaido after north korea fired missile. Related to my earlier post pic.twitter.com/P1mHki3XyE — florence night’gle (@florenc89622516) April 13, 2023

Na última segunda-feira (9), o líder norte-coreano Kim Jong Un se reuniu com uma Comissão Militar Central para discutir formas de “lidar com os movimentos de intensificação dos imperialistas americanos e das marionetes traidoras da Coreia do Sul para lançar uma guerra de agressão”, informou a agência de notícias norte-coreana KCNA.

Kim ordenou que a defesa do país fosse reforçada a uma "velocidade mais rápida" e com uma abordagem "mais prática e ofensiva".

Com o reforço da Coreia do Norte, os EUA e a Coreia do Sul intensificaram os exercícios militares na região.

