Um homem foi preso nesta sexta-feira (26) por abrir a porta de um avião durante um voo na Coreia do Sul. A aeronave transportava 194 pessoas e pousou com segurança por volta das 12h40. (0340 GMT).

O avião Airbus A321-200 partiu da ilha de Jeju com destino a Daegu, que fica a 237 km de Seul, capital do país.

Segundo a agência de notícias Yonhap, nove passageiros que estavam próximos da porta foram levados ao hospital com dificuldade respiratória, mas ninguém se feriu.

Um funcionário da companhia aérea disse que homem de 30 anos que estava sentado no assento de emergência e abriu a porta da aeronave quando o avião estava a 700 pés acima do solo, perto de pousar.

Segundo as autoridades coreanas, o homem confessou ter aberto a porta, mas não revelou a motivação.

"Achei que o avião ia explodir... Parecia que os passageiros próximos à porta aberta estavam desmaiando", disse um passageiro à agência de notícias Yonhap.

