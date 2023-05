Reprodução/montagem iG: Twitter Motorista fica com câmbio do carro preso do ânus

Um motorista de aplicativo ficou com a alavanca do câmbio de um carro preso ânus na última terça-feira (23). Ele precisou de atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para que o objeto fosse retirado. O episódio aconteceu no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ).

motorista sentou na alavanca do câmbio do carro, quando objeto se partiu dentro dele. pic.twitter.com/nKjgP7ESjV — Alessandro Assis (@Sandro77903449) May 25, 2023

Segundo as testemunhas, o homem começou a percorrer nu pelas ruas tentando retirar o objeto, que quebrou e ficou preso dentro do órgão. Policiais e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para auxiliar o homem, que não conseguiu retirar o câmbio por conta própria.

Na gravação de uma testemunha, é possível ouvir o homem gritando de dor ao ser colocado na maca do Samu.

O estado de saúde do motorista e as circunstâncias que incidente ocorreu não foram divulgadas.

