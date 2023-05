Prefeitura de Itajaí/Divulgação Medicamento do 'kit Covid' não é recomendado contra a doença

Responsáveis pela propaganda do chamado “kit covid” foram condenados a pagar R$ 55 milhões por danos morais coletivos e à saúde pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. A decisão foi divulgada na quinta-feira (25) pelo Ministério Público Federal (MPF).

A publicidade sem comprovação de eficácia falava dos benefícios do "tratamento precoce” contra a Covid-19. De acordo com MPF , “a publicação contraria a legislação e ato normativo que tratam da propaganda e publicidade de medicamentos”.

Os representantes defendiam o uso de hidroxicloroquina e ivermectina, medicamentos que não possuem eficácia contra o coronavírus.





A condenação acontece em decorrência de duas ações judiciais que envolvem a associação Médicos Pela Vida e as empresas Vitamedic Indústria Farmacêutica, Unialfa (Centro Educacional Alves Faria) e GJA Participações (Grupo José Alves).

