A depurada federal Carla Zambelli (PL-SP) teve alta hospitalar nesta segunda-feira (22) após ser internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com quadro de Covid-19. Ela estava internada desde o dia 15 de maio.

Além do diagnóstico de Covid-19, a parlamentar também teve uma piora no quadro de fibromialgia, relacionada ao burnout. Segundo o hospital DF Star, localizado em Brasília, ela deve dar continuidade ao "tratamento ambulatorial" da fibrimialgia em casa.

A deputada do partido de Bolsonaro deve, agora, ficar afastada das suas funções parlamentares pelo prazo de 30 dias. No entanto, em vídeo publicado nas suas redes sociais ela disse que vai pedir a Arthur Lira (PP-AL) para trabalhar e votar projetos remotamente neste período.





Em nota emitida poucas horas Zambelli tornar pública a sua internação, sua assessoria afirmou que ela não recebeu nenhuma dose de imunizantes contra a Covid-19 "por recomendação médica".

“A deputada Carla Zambelli não se vacinou contra a Covid-19 por recomendação médica e nos últimos anos, a parlamentar manteve sua imunidade em níveis elevados”, disse o comunicado.

A equipe da parlamentar federal também destacou que a maior probailidade é de que ela tenha contraído o vírus relacionado à doença "durante sua viagem de volta da Coreia do Sul, que durou aproximadamente 24 horas”.

