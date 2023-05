Redação O Dia/Reprodução Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro

A Polícia Federal está fazendo um trabalho de investigação para localizar a carteira falsa de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ideia é ter o documento em mãos como prova material da falsificação e também para ter condições de dizer nas mãos de quem passou o papel. Além disso, os investigadores estão interessados em descobrir se a carteira teria entrado nos EUA.



Segundo apurou a coluna, a investigação está concentrada em localizar o documento, embora há uma ala da PF que acredita que a carteira original, mesmo falsificada, tenha sido destruída, já que a operação não conseguiu a localizar no dia em que foi deflagrada com mandados de busca e apreensão. Ainda assim, existe a expectativa de colaboração do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, para encontrar o papel.

Num cenário em que o documento seja descoberto, a PF pretende usar técnicas avançadas de DNA para saber nas mãos de quem a carteira esteve. É possível, segundo uma fonte ouvida pela coluna, saber se o próprio ex-presidente tocou no pedaço de papel em algum momento. Daí a importância para as investigações porque seria a prova material mais importante no processo.

Porém, ainda que não seja encontrada a falsificação física, a Polícia Federal considera já ter provas robustas da fraude e suficiente para indiciar e condenar Mauro Cid e outros envolvidos. Até o momento, porém, não houve provas da participação ou anuência de Bolsonaro, ainda que todos na PF já concordem que era impossível o ex-presidente não ter conhecimento do caso.

O próximo passo, ainda de acordo com fontes ouvidas dentro da Polícia, é tentar descobrir se a carteira de vacinação teria sido levada aos EUA. Todos os investigadores ouvidos pela coluna concordam que não faria sentido produzir o documento e não o enviar ao país em que Bolsonaro estava. Neste caso, os envolvidos se complicariam ainda mais pelo uso internacional de documento falso.

Este passo não é considerado tão complexo porque Bolsonaro chegou a entrar com o pedido de visto de turista. Normalmente é nesta fase que é exigida a carteira de vacinação contra a Covid. Especialistas, no entanto, divergem se um ex-presidente seria instado a entregar o documento ou se ninguém faria tal pedido. Ao que parece, as dúvidas serão sanadas por um pedido formal da PF de informações concertas sobre o caso ao governo americano.

