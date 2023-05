Reprodução/Twitter Pedido foi feito pelo primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis.

O primeiro-ministro grego cessante, Kyriakos Mitsotakis, propôs novas eleições nesta segunda-feira (22) para tentar atingir alcançar maioria absoluta no pleito, um dia após o partido de direita do qual ele é líder vencer as eleições gerais.

Após encontro com a presidente da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, Mitsotakis disse que pretende organizar novas eleições “possivelmente em 25 de junho”, alegando que não há como formar um novo governo com o Parlamento atual.

A Constituição do país prevê que a presidente deve dar um prazo de três dias a cada partido para tentar formar governo.

Mitsotakis foi venceu as eleições de ontem, quando os 300 lugares do Parlamento precisaram ser renovados. Conforme os resultados, o seu partido, o Nova Democracia (ND), obteve um total de 40,8% de votos.

No pleito, seu principal rival, a formação de esquerda Syriza, liderada pelo ex-chefe de governo Alexis Tsipras, angariou apenas 20% dos votos.

Syriza ficou em segundo lugar até mesmo no município de Arta, que é dos ancestrais de Alexis Tsipras, localizado ao noroeste do país.

Ainda no domingo, Tsipras já havia dito ser favorável à realização de novas eleições, dizendo que "o ciclo eleitoral ainda não está encerrado". Hoje, ele incentivou os partidários a "uma segunda luta eleitoral crucial".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.