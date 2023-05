Wikimedia Commons Previsão do tempo São Paulo

A semana no estado de São Paulo será marcada por tardes com períodos de sol e termômetros marcando temperaturas mais altas. Esta segunda-feira (22) começou com formação de nebulosidade e possibilidade de neblinas pontuais no leste do estado. A nebulosidade, porém, deve ser registrada somente durante a manhã e, ao longo da tarde, o tempo será aberto e ensolarado, segundo o Climatempo.

Embora as tardes sejam mais quentes, as manhãs continuaram frias, mas, conforme a previsão, menos geladas do que as registradas na última semana.

As tardes terão temperaturas mais agradáveis, com calor intenso no interior de São Paulo e temperaturas mais altas na capital paulista e na faixa leste do estado.

Ainda hoje, o Climatempo informa que haverá maior nebulosidade ao longo da tarde, mas ainda sem chuva. Isso, porém, vai manter bons os índices de umidade do ar.

A previsão mostra que o resto da semana seguirá com temperaturas agradáveis e até mesmo quentes durante a tarde, mas ainda com ar seco, já que não deve chover nos próximos dias.

Nesta terça-feira (23), as máximas ficarão em torno dos 27ºC, podendo atingir os 28ºC até a tarde de sexta (26).

E as chuvas?

A maior parte da chuva do estado será concentrada no litoral, com acumulados baixos previstos para o resto do mês de maio.

Segundo o Climatempo, deve haver chuva isolado com baixos acumulados entre os dias 28 e 29, atingindo também a capital paulista e as regiões centro-sul e leste do estado. A umidade deve se manter baixa, com índices menores que 30% ao longo da semana.

Além disso, a previsão mostra a passagem de uma frente fria pelo estado entre os dias 30 e 31, podendo trazer instabilidade climática novamente à região paulista.

