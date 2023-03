Reprodução: redes sociais - 01/03/2023 Colisão de trens na Grécia

O número de mortos na colisão entre um trem de carga e outro de passageiros nos arredores de Larissa, no Centro da Grécia, subiu para 57, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (2).

De acordo com o chefe dos serviços médicos-legais de Larissa, Rubini Leontari, citado pela Ralfm, mais 14 corpos carbonizados foram transferidos para o necrotério, elevando o número de vítimas.

Ele ainda explicou que "há muitos restos humanos a serem identificados" e que pelo menos 56 passageiros estariam desaparecidos. Com isso, o número de passageiros a bordo dos vagões destruídos pelo acidente era superior ao previsto na lista oficial de viajantes.





As operações dos bombeiros ocorrem com dificuldde e a expecttiva é de que os esforços de socorro sejam concluídos amanhã ao meio-dia. Ao todo, há 48 passageiros internados, dos auqis seis estão em terapia intensiva.

Hoje, a imprensa grega revelou que o chefe da estação de Larissa, preso no âmbito da investigção do acidente ferroviário ocorrido na noite da última terça-feira (28), teria admitido seu próprio erro humano.

O homem de 59 anos, acusado de homicídio culposo, foi apresentado à polícia nesta manhã. Segundo fontes relatadas pea mídia grega, o chefe d estação admitiu que dirigiu o trem para o caminho errado e não percebeu o erro até o momento do acidente

