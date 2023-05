vladimircech por freepik Hipopótamo

Um barco foi virado por um hipopótamo e matou sete pessoas rio Shire, em Nsanje, no Malawi, na última segunda-feira (15). Havia 37 pessoas sendo transportadas, segundo a equipe de resgate.

Agnes Zalakoma, porta-voz da polícia local, afirmou que 13 corpos foram recuperados no rio, mas 17 ainda estão desaparecidos. Segundo a oficial, o Shire está cheio de crocodilos e hipopótamos.

Os passageiros encontrados tinham entre 17 e 51 anos, de acordo com Zalakoma.

“É muito perigoso porque ele (o rio Shire) é muito raso e nesse rio há crocodilos que na maioria das vezes atacam pessoas e também hipopótamos que causam incidentes como o que estamos enfrentando”, disse a porta-voz à CNN. Ela acrescentou ainda que o resgate continua a procura dos desaparecidos.

Gladys Ganda, deputada do distrito de Nsanje, afirmou que o grupo tinha como destino suas quintas, que ficam na fronteira do Malawi com Moçambique.

