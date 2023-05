Reprodução/Twitter @PoliciaEcuador Polícia do Equador informou que vai agir a fim de garantir a ordem pública





A Policia e as Forças Armadas do Equador se posicionaram após o presidente Guilhermo Lasso anunciar a dissolução da Assembleia Nacional do país e convocar novas eleições parlamentares diante de um eminente impeachment.

Em um comunicado conjunto, os dois órgãos de segurança pontuaram que a decisão do presidente foi tomada seguindo a Contituição, e que a medida "deve ser plena e integralmente respeitada por todos os cidadãos".

"Desejamos lembrar aos equatorianos que as Forças Armadas e a Polícia Nacional são instituições obedientes e não deliberativas, e cumprimos nossa missão estritamente sujeitas ao poder civil e à Constituição", complementaram.





Na sequência, o texto diz que os militares não aceitarão qualquer tentativa de alteração de ordem constitucional no país que utilize da violência para atacar a democracia.



"Nesse caso, a Força Nacional e a Polícia Nacional Equatoriana atuarão com firmeza no cumprimento da missão constitucional de proteger a vida e os direitos dos equatorianos."

Jefe del Comando Conjunto de las @FFAAECUADOR Grad. Nelson Proaño Rodríguez acompañado por Grad. Fausto Salinas Comandante de @PoliciaEcuador y el alto mando militar, comunicaron a la ciudadanía ante el Decreto No. 741

Más detalles 👉 https://t.co/0nlpiRG0gL pic.twitter.com/a0LRU2CmzB — FFAAECUADOR (@FFAAECUADOR) May 17, 2023





Em entrevista concedida à imprensa local, Fausto Salinas Samaniego, comandante geral da Polícia Nacional do Equador, afirmou que a corporação clama para que a medida imposta por Guilhermo Lasso do país "seja tomada com maturidade".

“Apelamos para que esta medida seja tomada com maturidade democrática e para manutenção da paz, é um caminho consagrado na Constituição”, afirmou o militar.

Foram divulgadas nas redes sociais da Polícia equatoriana imagens de diversos policiais formando uma barreira humana em frente ao prédio da Assembleia Nacional, e a legenda da postagem diz que os agentes trabalharão para garantir a ordem pública no país.





