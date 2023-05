REPRODUÇÃO / THE GUARDIAN Tempestades causaram estragos pelo país

Fortes tempestades causaram estragos na região de Emilia-Romagna, no norte da Itália, causando inundações e deslizamentos de terra. Ao menos oito pessoas morreram e milhares foram evacuadas de suas casas devido às chuvas.

Cidades inteiras ficaram submersas após o transbordamento de 21 rios e moradores precisaram buscar refúgio nos telhados de suas casas.

Entre as vítimas estão um idoso e um casal, que era dono de uma empresa do setor agrícola, informou o jornal Corriere della Sera . Além deles, o corpo de uma alemã foi encontrado em uma praia da cidade de Cesenatico, mas ainda não se sabe se ela morreu em decorrência das tempestades.

As outras vítimas continuam desaparecidas.

Nesta quarta-feira (17), a agência de proteção civil da Itália disse que mais desastres ainda podem acontecer. "A chuva não acabou, vai continuar por várias horas", afirmou o chefe da agência, Titti Postiglione, ao SkyTG24 News . "Estamos enfrentando uma situação muito, muito complicada."

REPRODUÇÃO / THE GUARDIAN Milhares de pessoas foram evacuadas de suas casas após enchentes no país

Embora toda a Itália tenha sofrido com as fortes chuvas, a região de Emilia-Romagna e partes da região central de Marche — onde 12 pessoas morreram após enchentes em setembro de 2022 — foram as mais afetadas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas presas em suas casas na cidade de Faenza. Em Cesena, moradores precisaram nadar nas enchentes para resgatar outras e, na manhã de hoje, o prefeito afirmou que o rio Savio começou a encher novamente.

Já na região de Bolonha, uma ponte que ligava Motta-Budrio a San Martino desabou durante a noite.

Em Ravenna, cinco mil pessoas foram evacuadas de suas casas. O prefeito de Florença, Dario Nardella, disse que as aldeias em montanhas foram isoladas por risco de deslizamento de terra.

O governo do país disse acompanhar a situação de perto e que "fará tudo para ajudar a população atingida pelas inundações", disse o vice-primeiro-ministro, Antonio Tajani.

Desastres desse tipo têm sido cada vez mais frequentes na Itália. No início de maio, Emilia-Romagna e partes de Marche também foram afetadas por fortes inundações. Na ocasião, duas pessoas morreram.

