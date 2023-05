Reprodução: Redes Sociais Acidente entre ônibus e caminhão no México

Um caminhão e um micro-ônibus colidiram em uma rodovia no nordeste do México, na fronteira com os Estados Unidos nesta segunda-feira (15). O acidente, que ocorreu no estado de Tamaulipas, durante a madrugada na estrada que liga as cidades de Zaragoza e Hidalgo, causou a morte de 27 pessoas. As informações são do jornal colombiano El Tiempo.

Segundo as imagens, o micro-ônibus ficou totalmente carbonizado. A agência de notícias Reuters informou ainda que todos os passageiros eram de nacionalidade mexicana.

As autoridades informaram que os veículos colidiram frente a frente e foram tomados pelas chamas. As investigações ainda não revelaram o motivo do acidente, mas disseram que o motorista do caminhão pode ter fugido. No entanto, não descartaram a possibilidade dele estar morto também.

Segundo imprensa do México , os passageiros do micro-ônibus eram todos da mesma família. Eles viajavam da cidade de Monterrey para o estado de Veracruz.

Américo Villarreal, governador de Tamaulipas, prestou condolências aos familiares das vítimas. "Recebam um abraço afetuoso e nossas condolências, familiares e familiares das pessoas que perderam a vida nesta manhã no acidente na rodovia Güémez-Saragoça", escreveu o político nas redes sociais.

