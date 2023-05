Ivana Cajina / Unsplash Maior narcossubmarino da história da Colômbia foi apreendido pela Marinha

Nesta sexta-feira (12), a Marinha da Colômbia informou ter apreendido o maior narcossubmarino da história do país no Oceano Pacífico. A embarcação tem 30 metros de comprimento, três metros de largura e carregava três toneladas de cocaína.

O semissubmersível foi interceptado na última terça-feira (9), quando partia em direção à América Central, uma das rotas mais utilizadas para o tráfico ilegal aos Estados Unidos — principal consumidor da cocaína colombiana.

Na ocasião, três homens colombianos foram capturados. Eles alegaram terem sido “obrigados por uma organização do narcotráfico a embarcar e levar o semissubmersível com o alcaloide para a América Central”, segundo a agência de notícias AFP .

Os detidos, de 63, 54 e 45 anos, foram levados a Tumaco para serem entregues à Justiça.

A apreensão, conforme a Marinha, gerou um prejuízo de 103 milhões de dólares (R$ 507 milhões) para a organização, segundo estimativas.

Maior narcossubmarino

Este é o maior narcossubmarino desde o início dos registros, em 1993. Em três décadas, foram apreendidos 228 navios desse tipo, carregados de drogas, saindo do Oceano Pacífico em direção aos EUA, ou cruzando o Atlântico em direção à Europa.

Esses semissubmersíveis são fabricados na Colômbia , percorrem a superfície da água e distâncias maiores que as lanchas. Além disso, eles são mais difíceis de as autoridades conseguirem rastrear.

A legislação colombiana veta o uso, construção, comercialização, posse e transporte desse tipo de embarcação, com penas que podem chegar a 14 anos de prisão.

