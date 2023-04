Divulgação Operação de cooperação policial internacional apreende 4,7 toneladas de cocaína na costa africana

A Polícia Federal participou na última semana de operação de cooperação policial internacional com a Marinha da França, a Interpol e o Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos, da União Europeia , que permitiu a apreensão de mais de 4,7 toneladas de cocaína dentro de um cargueiro de bandeira de São Cristóvão e Névis na costa oeste da África .

De acordo com as investigações, a droga seria destinada ao mercado europeu. A ação foi desencadeada na última quarta-feira (5/4).

A troca de informações constantes entre a Polícia Federal e outras agências internacionais ilustra a importância da cooperação internacional na luta contra o tráfico de drogas e o crime organizado.

Conteúdo produzido pela equipe de comunicação da Polícia Federal*

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.