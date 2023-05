Presidencia Ucrânia - 27.03.2023 Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após o suposto ataque, do qual Kiev nega responsabilidade.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , negou a acusação de Moscou de que Kiev planejou atacar o Kremlin nesta quarta-feira (3) e afirmou que o seu país iniciaria em breve uma contra-ofensiva em solo ucraniano contra as forças russas.

Zelensky reiterou que a Ucrânia está empenhada em defender as suas próprias cidades e vilas contra a invasão russa lançada há quase 15 meses.

Ele afirmou que a acusação da Rússia contra a Ucrânia de tentar assassinar Putin é uma tentativa de motivar a sociedade russa, pois a Rússia não tem vitórias.

Zelensky também expressou confiança de que o Ocidente fornecerá aviões de guerra modernos à Ucrânia se o país tiver êxito no campo de batalha.

Durante sua visita à Finlândia, Zelensky reiterou seu caso para que a Ucrânia se junte à OTAN e discutiu sua prioridade de fortalecer o exército ucraniano.

Ele manteve conversações bilaterais com o presidente finlandês, Sauli Niinisto, bem como com líderes de outros países da região.

Zelensky também abordou a importância de continuar o acordo de grãos do Mar Negro com parceiros, uma vez que a Rússia não parece estar interessada em renová-lo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.