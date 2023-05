Montagem iG / Imagens: reprodução/Twitter Rússia acusa Ucrânia de tentar matar presidente russo, Vladimir Putin, com ataque a drones

A Rússia acusou os Estados Unidos de estarem por trás do ataque com drones ao Kremlin, que, segundo Moscou, seria um plano para matar o presidente Vladimir Putin. Kiev nega ter qualquer envolvimento com o suposto atentado. Moscou afirmou ter abatido dois drones com 15 minutos de diferença e que Putin saiu ileso do ocorrido.

Os norte-americanos também negaram ter participado do ataque .

"Os esforços de Kiev e Washington para negar qualquer responsabilidade são totalmente ridículos. As decisões sobre esse tipo de ataque não são tomadas em Kiev, mas em Washington" disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. "Kiev apenas faz o que eles mandam. Washington deve entender claramente que sabemos disso."

Em entrevista ao canal MSNBC , o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional norte-americano, John Kirby, negou qualquer envolvimento no ataque. Ele afirmou que os detalhes do ocorrido ainda não estão claros, mas Washington encoraja ou facilita operações ucranianas para além de suas fronteiras.

"Posso garantir que não houve envolvimento dos Estados Unidos nisso. Independentemente do que tenha sido, não nos envolveu", disse Kirby.

Ainda ontem, a Ucrânia também negou ter relação com o incidente e ainda acusou Moscou de ter preparado uma "montagem" para justificar uma possível escalada de sua ofensiva.

Nesta madrugada, a Rússia realizou novos ataques aéreos contra cidades ucranianas. A Força Aérea da Ucrânia informou que os russos lançaram ao menos 24 drones kamikaze nas últimas 24 horas, sendo que 18 foram derrubados com sucesso pelos sistemas de defesa de Kiev.

Ataque ao Kremlin

Nessa quarta-feira, a Rússia acusou a Ucrânia de tentar atacar a sede do governo russo, o Kremlin, com dois drones militares para matar o presidente Vladimir Putin. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a tentativa ocorreu na noite dessa terça-feira (2), mas as forças conseguiram interceptar os drone e impedir o ataque, segundo ele.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o drone chegando perto do prédio do Kremlin e, quando se aproxima, uma explosão atinge o topo da construção. Nos registros, é possível ver fumaça e focos de incêndio.

Uma autoridade do governo ucraniano disse, ainda nessa quarta, que Kiev não tem qualquer relação com o ataque de drone ao Kremlin e que uma ação desse tipo não daria uma vantagem à Ucrânia no conflito.

Segundo o ucraniano, tal ato serviria apenas para levar a Rússia a tomar medidas mais radicais dentro da guerra.

