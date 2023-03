Reprodução/Instagram @realdonaldtrump Trump foi denunciado por crime de subornp





Um dos advogados de Donald Trump, Joe Tacopina, afirmou nesta sexta-feira (31) que o ex-presidente dos Estados Unidos não aceitará acordo judicial em relação ao seu indiciamento de suborno, expedido na última quinta-feira (30).

Em entrevista concedida à NBC News, o jurista afirmou ainda que "não há crime" na denúncia conta os ex-mandatário norte-emaricano, acusado de subornar a atriz pornô Stormy Daniels.

"O presidente Trump não aceitará um acordo judicial neste caso. Isso não vai acontecer", disse Tacopina. "Não há crime. Não sei se isso vai a julgamento porque temos desafios legais substanciais", declarou o advogado.

Joe pontuou também que Trump não vai "se esconder em Mar-a-Lago", e que a sua equipe jurídica ainda não sabe ao certo a quantidade de acusações que o ex-presidente norte-americano enfrenta atualmente.





Trump está com raiva, diz advogado

Já em entrevista concedida à CBS News, Tacopina ressaltou que Donald Trump não encontra-se "preocupado" diante da denúncia. Ele enfatizou que o sentimento do ex-mandatário é de "raiva" e que elestá sendo preseguido politicamente.

"Ele não está nem um pouco preocupado. Quero dizer, ele está chateado, com raiva. Ele está sendo perseguido politicamente. Isso está claro para muitas pessoas - não apenas na direita, mas na esquerda - e nós, como americanos, honestamente deveríamos estar preocupados. Hoje é Donald Trump, amanhã, vai ser um democrata. No dia seguinte pode ser seu irmão, ou seu filho, sua filha", exclamou.

Na sequência, o advogado afirmou que Trump ficou chocado com a confirmação da denúncia, mas que ele está "pronto para lidar com isso". Disse também que os norte-americanos precisam ficar preocupados com "a queda do estado de direito".

"[...] o que aconteceu aqui é um caso que não teria sido movido contra outro indivíduo neste país se seu nome não fosse Donald Trump, perseguido por um promotor que obviamente tem opiniões políticas muito diversas do presidente. Então, é um caso muito preocupante porque não há crime aqui.", exclamou.

