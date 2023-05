Divulgação Tiroteio Texas

Oito pessoas morreram e pelo menos outras sete ficaram feridas (sendo três em estado grave) em um ataque a um um shopping do Texas, nos Estados Unidos. Os atingidos tem idade que variam dos 5 aos 61 anos.

Conforme as primeiras informações da polícia, o atirador foi morto por um agente após começar a atirar do lado de fora do shopping Allen Premium Outlets, na cidade de Allen.

A polícia também identificou o veículo do suspeito, que foi examinado pelo esquadrão antibomba por precaução.

O governador do Texas, Greg Abbott, por sua vez, chamou o tiroteio de "tragédia indescritível".

Vale lembrar que os ataques a tiros se tornaram comuns nos Estados Unidos. Somente em 2023 ocorreram 198.