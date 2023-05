Divulgação/Royal Collection Trust Coroa de St. Edward foi produzida em 1661





Com cerca de 2 mil convidados e três dias de duração, terá início neste sábado (6) a coroação do rei Chares III na realeza britânica. Esta será a primeira coroação no Reino Unido em 70 anos, e acontecerá após a morte da rainha Elizabeth, em setembro de 2022.

As cerimônias realizadas pelos monarcas britânicos são sempre cercadas de curiosidades e detalhes que chamam a atenção, e a coroação do filho de Elizabeth e sua esposa, Camilla, não será diferente. Veja, a seguir, alguns pontos curiosos da celebração que se encerrará na segunda-feira (8).

Número reduzido de convidados

Após mais de 70 anos sem uma coroação, a expectativa era de que o evento que celebra a chega de Charles ao trono seria tão grande quanto o que ocorreu quando Elizabeth foi coroada. Expectativas não atendidas.

Enquanto em 1953 a falecida rainha recebeu cerca de 8 mil convidados na Abadia de Westminster, seu filho contará com apenas 2 mil convidados na cerimônia. O motivo do número reduzido são restrições de segurança.





Carruagens

Um dos deslocamentos realizados pelo rei e pela rainha no sábado será do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. O veículo utilizado como transporte dos monarcas é a carruagem do Jubileu do Diamante.

Ela foi construída em 2012, na Austrália, para celebrar o 60º aniversário de Elizabeth II. O veículo tem 5,4 metros de comprimento, pesa três toneladas, conta com ar condicionado e suspensão hidráulica.

Além disso, ela tem uma coroa feita com carvalho do HMS Victory, navio da frota britânica que serviu na Guerra da Independência dos EUA e na Guerra Revolucionária Francesa, e será puxada por três cavalos.

Já no trajeto de Westminster ao Palácio de Buckingham, Charles e Camilla utilizarão a Carruagem Dourada, construída em 1972 e e usada em todas as coroações desde 1831. Ela tem 7 metros de comprimento e pesa quatro toneladas.

Divulgação/Royal Collection Trust Carruagem Dourada foi construída em 1762





Coroas

Durante a etapa conhecida como investidura, o rei receberá a Coroa de St. Edward. Ela foi produzida em 1661 para Charles II e é feita com ouro cravejado de rubis, ametistas, safiras, granadas, topázios e turmalinas. Esta coroa só fui usada por seis monarcas, que vestem-a somente na cerimônia de coroação.

A rainha consorte Camilla, por sua vez, receberá a Coroa da Rainha Mary, feita em 1911 para a rainha Mary. O objeto tem três diamantes Cullinan, é confeccionada com prata, pesa 590 gramas e conta com 2,2 mil diamantes.

O rei Charles III receberá ainda a Coroa Imperial, em uma parte da cerimônia que será realizada na Capela de St. Edward. O item foi feito em 1937, tem 2.868 diamantes e 17 safiras, e pesa 1 kg.

Divulgação/Royal Collection Trus Coroa Imperial será usada por Charles III





Relíquias cerimoniais

O Reino Unido se intitula o único país que ainda utiliza relíquias cerimoniais em coroações. Cada um destes objetos têm uma simbologia, como deveres e responsabilidades atribuídas ao monarca em questão. Estes objetos também são classificados como "regalia".

Na sua cerimônia, Chales III receberá o Orbe do Sobrerano, que representa o poder do rei. Ele foi confeccionado para a coroação de Charles II, em 1661, e conta com uma cruz montada em um globo, e este é composto por diamentes, pérolas, rubis, esmeraldas e safiras.

Divulgação/Royal Collection Trust Orbe Soberano foi confeccionado em 1661





Outro objeto da realeza que será passado ao filho de Elizabeth é o Cetro com cruz, que simboliza o poder temporal e a justiça. Ele é feito de ouro, decorado com pedras preciosas, tem 92 centímetros de comprimento e tem no topo a Estrela da África, joias retirada do maior diamante do mundo.

O Cetro com pombo também estará presente na coroação. Este objeto representa o papel espiritual do rei, é confeccionado com outro, tem 110 centímetros e conta com um pombo branco na extremidade.

Trono

O Trono da Coroação é tido como o móvel mais antigo no Reino Unido que segue sendo utilizado na sua função original. Ele foi encomendado em 1926 está presente em cerimônias de coroação desde 1308.

O item tem 2,05 metros de altura e é feito de madeira de carvalho. Antigamente, ele era coberto de uma decoração folheada a ouro, e foi confeccionado para que o rei Edward 1º pudesse abrigar a Pedra do Destino abaixo do assento.

