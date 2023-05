Dan Marsh, Wikimedia Commons - 13.10.2022 Cerimônia de coroação do rei Charles III está marcada para este sábado (6)

A cerimônia de coroação do rei Charles III será realizada neste sábado (6) na Abadia de Westminster, em Londres , a partir das 6h da manhã do horário de Brasília. O evento será transmitido ao vivo para todo o mundo e vai contar com uma série de celebrações que vão até a próxima segunda-feira (8).

Presencialmente, duas mil pessoas são esperadas para comparecer à coroação de Charles, que se tornou rei após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em 8 de setembro do ano passado, aos 96 anos.

A rainha consorte , Camila, também será coroada.

Onde assistir à cerimônia?

Amanhã, a coroação poderá ser assistida ao vivo e de forma gratuita por meio do canal do Youtube oficial da família real .

Além disso, algumas emissoras também farão a transmissão da cerimônia, como a CNN Brasil , que fará cobertura especial das 22h desta sexta-feira (5) até as 11h de sábado, e a Jovem Pan . A GloboNews , assim como o Globoplay e o g1 , estarão com sinal aberto para não assinantes ao longo do evento.

Como vai ser o evento

Às 6h20 (horário de Brasília), Charles e Camila percorrerão 2,3km do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster em procissão a bordo da carruagem do Jubileu do Diamante, construída para o 60º aniversário de Elizabeth II.

A cerimônia de coroação em si, começará pontualmente às 7h e terá uma duração estimada de duas horas. Depois, às 9h, o casal retornará em procissão ao Palácio de Buckingham .

O evento vai contar com cinco etapas: reconhecimento, juramento, unção, investidura e a entronização do rei.

Charles será ungido com óleos aromáticos, em uma cerimônia envolvendo músicas e leituras, como parte da tradição. Ele também receberá a regalia real, que são objetos que representam diferentes aspectos das responsabilidades do monarca .

Ele ainda vai receber a coroa de Santo Eduardo, o que será seguido pela execução de uma salva de tiros.

O rei e a rainha ainda tomarão a Sagrada Comunhão ao fim da cerimônia e Charles III será escoltado ao trono, para assumir simbolicamente o controle do Reino Unido. Confira aqui a programação completa dos outros dias.

