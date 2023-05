Reprodução / BBC - 12.09.2022 Príncipe Andrew é acusado de abuso sexual contra mulher vítima de tráfico

A cerimônia de coroação do rei Charles III terá início neste sábado (6), e será realizada na Abadia de Westminster. A previsão é de que o evento, com cercad e 2 mil convidados, se estenda até a próxima segunda-feira (8).

Um dos convidados que deve comparecer à coroação do filho da falecida rainha Elizabeth é o príncipe Andrew, afastado das suas funções na família real devido a um processo de abuso sexual movido contra o britânico de 63 anos.

A perda dos seus títulos militares e da realeza aconteceu em janeiro de 2022 após um processo civil dos Estados Unidos acusar o outro filho de Elizabeth de estuprar e abusar sexualmente de uma adolescente vítima de tráfico sexual.





A mulher que acusa Andrew é Virginia Giuffre, uma das vítimas do tráfico sexual de menores promovido pelo bilionário Jeffrey Epstein, que se matou na prisão em 2019. Giuffre apresentou a denúncia informando que foi abusada pelo monarca em três ocasiões, quando tinha 17 anos, em Londres, em Nova York e na casa de Epstein nas Ilhas Virgens.

O duque chegou a pagar cerca de 12 milhões de libras para resolver um caso civil com Virgínia. Ele sempre negou as acusações e afirma que não conhece Giuffre, mas reconhece que sua amizade com Epstein foi um erro.

Acusação de racismo

Uma outra polêmica que abalou a família real recentemente diz respeito à acusação de racismo feita por Meghan Markle, esposa do príncipe Harry. A revelação foi feita durante uma entrevista do casal a Oprah Winfrey, em 2021.

Na ocasião, Markle afirmou que, durante a sua gravidez, membros da realeza britânica estavam preocupadas com o quão escura seria a pele do seu filho Archie após o nascimento.

Leia mais: Após morte da rainha, filhos de Harry e Meghan ganham títulos nobres



"Naqueles meses em que estava grávida tivemos uma série de conversas sobre 'ele não teria segurança, ele não teria título' e também preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele ficaria quando ele nascesse", pontuou Meghan.

A esposa de Harry, inclusive, não comparecerá à coroação do seu sogro. Isso porque, exatamente no dia 6 de maio, Archie completa 6 anos de idade. O príncipe irá sozinho à cerimônia enquanto Markle ficará na Califórnia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.